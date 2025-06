Após pedido da defesa, acusado de matar subsíndico fará teste de sanidade mental O exame mental será realizado em breve para determinar a responsabilidade do réu Balanço Geral Interior RJ|Do R7 11/06/2025 - 19h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h00 ) twitter

A segunda audiência do caso do subsíndico Vinícius Azevedo, morto em fevereiro, ocorreu ontem (10). A defesa do acusado solicitou um teste de sanidade mental, após a ausência de um policial na primeira sessão. Testemunhas, incluindo um policial e um morador, foram ouvidas. O exame mental será realizado em breve para determinar a responsabilidade do réu. O crime, motivado por uma discussão sobre vazamento de água, chocou o condomínio.