Apreensões de animais soltos nas rodovias aumentam em 2025 Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, o serviço de correção de animais atua para evitar acidentes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/07/2025 - 15h56 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de 150 apreensões de animais foram realizadas no primeiro semestre de 2025, destacando bovinos e equinos como principais infratores. Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, o serviço de correção de animais atua para evitar acidentes graves nas rodovias. A experiência é crucial para lidar com esses animais, evitando tragédias como a ocorrida na ponte Rio Niterói anos atrás.