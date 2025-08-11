Araruama perde para o Bangu e está fora da final do carioca da série A2
Mesmo após a derrota, o time saiu de cabeça erguida por conseguir escapar do rebaixamento e entrar no G4 nas rodadas finais
O Araruama não avançou para as semifinais do estadual Série A2. Mesmo após uma derrota por 1 a 0 para o Bangu, o time saiu de cabeça erguida após escapar do rebaixamento e entrar no G4 nas rodadas finais. O Bangu, com gol de Patrick Magalhães, avança para a final contra o São Gonçalo, que venceu o Olaria por 3 a 0. Apenas o campeão sobe para a primeira divisão.