Ariranha é flagrada brincando nas águas da Lagoa de Iriry, em Rio das Ostras (RJ) A presença desse animal na região é rara, já que costuma habitar o Pantanal e a bacia do Rio Amazonas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 11/07/2025 - 15h31 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h32 )

Uma ariranha foi avistada na Lagoa do Iriry, em Rio das Ostras (RJ), surpreendendo os moradores locais. Conhecida como lontra gigante ou onça d’água, a presença desse animal na região é rara, já que costuma habitar o Pantanal e a bacia do Rio Amazonas. A aparição pode estar ligada à busca por alimento e refúgio em áreas ricas em peixes. As imagens mostram a ariranha se divertindo nas águas quentes da lagoa.