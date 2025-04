Arraial do Cabo (RJ) se prepara para o feriadão de Páscoa e celebra aniversário Com 100% de ocupação em pousadas e hotéis, a cidade se prepara para um período de intensa atividade turística Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/04/2025 - 17h20 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h20 ) twitter

Os empresários de Arraial do Cabo (RJ) celebram a chegada do feriadão de Páscoa, que promete atrair muitos turistas e movimentar a economia local. Com 100% de ocupação em pousadas e hotéis, a cidade se prepara para um período de intensa atividade turística.

Além disso, no próximo mês, Arraial do Cabo comemora 40 anos de emancipação com uma série de eventos e shows, atraindo ainda mais visitantes.

A prefeitura está reestruturando o estacionamento de ônibus de turismo e implementando novas facilidades para melhorar a experiência dos turistas.

Em 2025, a cidade tem se destacado por seu envolvimento com o turismo, promovendo eventos mesmo na baixa temporada para manter o fluxo de visitantes.