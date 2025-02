Assoreamento da Lagoa de Saquarema (RJ) causa transtornos para o município Moradores e autoridades buscam solução para o problema, que se arrasta desde 2021 Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/02/2025 - 12h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h01 ) twitter

Na região dos lagos, o assoreamento da Lagoa de Saquarema (RJ) ainda é um problema para os moradores do local. As obras emergenciais para resolver a situação começaram em 2021, mas tiveram que ser paralisadas após uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal.

Moradores, pescadores e ativistas ambientais cobram uma solução das autoridades acerca do problema. Além das pedras e da terra, o despejo irregular de esgoto na região também é frequente.

Segundo o Instituto Ambiental, existe o entendimento entre os poderes que a construção do molhe do canal da Barra Franca seria a intervenção adequada para resolver os problemas da lagoa de forma definitiva. Porém, para a obra ser realizada, cabe à Prefeitura iniciar o pedido de licenciamento das atividades, além do estudo do impacto ambiental junto ao órgão.

Em nota, a Prefeitura informou que abriu um processo de licenciamento ambiental, com objetivo de concluir as obras da Lagoa de Saquarema.