Atleta de 12 anos de Búzios (RJ) conquista prata no estadual de judô

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

22/07/2025 - 16h52

Gabriel Roman, um jovem judoca de 12 anos de Búzios (RJ), destacou-se ao conquistar a medalha de prata na segunda etapa do campeonato estadual de judô no Rio de Janeiro. A competição, realizada no velódromo da cidade olímpica na Barra da Tijuca, reuniu atletas de várias cidades. Gabriel, que compete na categoria até 47 quilos, já se prepara para o próximo desafio em Campos, onde buscará uma vaga para o Campeonato Brasileiro.