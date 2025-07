Atleta de 13 anos é convocada para fazer parte da Seleção Brasileira Sub-17 Com 1,85m de altura, Isadora já foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro Interclubes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 15h21 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Isadora Bustamante, uma talentosa jogadora de vôlei de 13 anos de Campos dos Goytacazes (RJ), já se destaca no cenário esportivo nacional. Com apenas 8 anos, iniciou sua jornada no vôlei e, aos 9, ingressou no Tijuca Tênis Clube. Hoje, ela brilha no Flamengo e na seleção brasileira sub-17. Com 1,85m de altura, Isadora já foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro Interclubes. Seu pai, emocionado, acompanha de perto sua trajetória promissora.