Atleta de Campos (RJ) se prepara para etapa do Estadual de Triathlon Com treinos rigorosos na piscina, pista e academia, Emily Lotério busca superar seus limites e conquistar novas vitórias Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h37 )

Emily Lotério, atleta de Campos, intensifica sua preparação para a terceira etapa do Estadual de Triathlon, no Rio de Janeiro. Com treinos rigorosos na piscina, pista e academia, Emily busca superar seus limites e conquistar novas vitórias. A atleta destaca a importância do apoio da torcida e seu desejo de inspirar um estilo de vida saudável.