Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Atleta de Campos (RJ) se prepara para etapa do Estadual de Triathlon

Com treinos rigorosos na piscina, pista e academia, Emily Lotério busca superar seus limites e conquistar novas vitórias

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Emily Lotério, atleta de Campos, intensifica sua preparação para a terceira etapa do Estadual de Triathlon, no Rio de Janeiro. Com treinos rigorosos na piscina, pista e academia, Emily busca superar seus limites e conquistar novas vitórias. A atleta destaca a importância do apoio da torcida e seu desejo de inspirar um estilo de vida saudável.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.