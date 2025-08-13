Atleta de Campos (RJ) se prepara para etapa do Estadual de Triathlon
Com treinos rigorosos na piscina, pista e academia, Emily Lotério busca superar seus limites e conquistar novas vitórias
Emily Lotério, atleta de Campos, intensifica sua preparação para a terceira etapa do Estadual de Triathlon, no Rio de Janeiro. Com treinos rigorosos na piscina, pista e academia, Emily busca superar seus limites e conquistar novas vitórias. A atleta destaca a importância do apoio da torcida e seu desejo de inspirar um estilo de vida saudável.