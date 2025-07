Atleta de Kung-Fu intensifica ritmo de treinos para disputar estadual Com mais de 300 medalhas, ela é bicampeã Panamericana e Sulamericana, e sonha com o ouro mundial Balanço Geral Interior RJ|Do R7 22/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A atleta Daiana Cruz, campeã estadual e brasileira de Kung-Fu, intensifica seus treinos para o campeonato estadual em agosto, em Campos (RJ). Com mais de 300 medalhas, ela é bicampeã Panamericana e Sulamericana, e sonha com o ouro mundial. Seu treinador destaca sua dedicação e foco, essenciais para manter a chama acesa e superar desafios. Daiana é um dos grandes nomes do Kung-Fu no Brasil, representando o país em competições internacionais.