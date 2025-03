Atleta de natação intensifica treinos para enfrentar desafios das àguas abertas Da piscina às águas abertas, Andreza supera desafios e coleciona conquistas na natação Balanço Geral Interior RJ|Do R7 06/03/2025 - 18h44 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h44 ) twitter

Conheça a história inspiradora de Andreza, uma nadadora dedicada que transforma sua paixão pela natação em profissão. Desde a infância, a água é parte essencial de sua vida, e hoje ela se prepara para enfrentar desafios em competições estaduais e nacionais, incluindo a renomada Rei Rainha do Mar.

Andreza compartilha como a natação não só melhorou sua saúde física e mental, mas também se tornou um estilo de vida.

Descubra como ela concilia os treinos na piscina com as exigências das águas abertas, superando as diferenças naturais entre os ambientes e colecionando troféus e medalhas ao longo de sua carreira.