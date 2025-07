Atletas de basquete de Campos (RJ) conquistam título nos Jogos Nacionais Sob a orientação do treinador João Porfírio, os atletas destacaram-se em uma competição inclusiva Balanço Geral Interior RJ|Do R7 08/07/2025 - 15h51 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h51 ) twitter

A equipe de basquete 3x3 do Paraesporte de Campos (RJ) celebrou uma vitória nacional em São Paulo. Sob a orientação do treinador João Porfírio, os atletas, que treinam há mais de dois anos, destacaram-se em uma competição inclusiva que une pessoas com e sem deficiência intelectual. O coordenador Fábio Coboski ressaltou a importância do esporte unificado e a alegria de representar o estado do Rio de Janeiro.