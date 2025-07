Atletas de Macaé e Cabo Frio brilham em competições de Taekwondo e Jiu-Jitsu Jovens se destacaram em competições regionais e internacionais Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/07/2025 - 16h24 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atletas de Macaé (RJ) destacaram-se na Copa Regional Sudeste de Taekwondo, com Erivan de Lima Carneiro garantindo vaga no Grande Slam 2026. Leandra Magalhães Coelho e Cauã Ortogalli Sena conquistaram o segundo lugar. Já de Cabo Frio (RJ), Kessi Scala e Ana Beatriz Tavares brilharam no Rio Inter Internacional de Jiu-Jitsu, conquistando medalhas de ouro em suas categorias.