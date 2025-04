Audiência do caso da morte de subsíndico ganha novos desdobramentos Juiz decidiu por uma nova audiência em maio, após a defesa insistir na oitiva de um policial militar ausente Balanço Geral Interior RJ|Do R7 16/04/2025 - 17h09 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h09 ) twitter

A audiência de instrução e julgamento do caso do subsíndico Vinicius da Silva Azevedo, morto a tiros por José Renato Costa de Queiroz, trouxe novos desdobramentos. Testemunhas foram ouvidas, incluindo a esposa da vítima e o síndico do prédio.

O crime, registrado por câmeras de segurança, ocorreu após uma discussão sobre vazamento de água.

O juiz Adones Henrique Silva Ambrósio Vieira decidiu por uma nova audiência em maio, após a defesa insistir na oitiva de um policial militar ausente.

O réu passará por exames de sanidade mental, anteriormente negados. A defesa e a acusação aguardam a decisão final sobre levar o caso ao júri.