Audiência Pública debate problemas de energia elétrica em Macaé (RJ) A reunião discutiu investimentos e planejamento da concessionária para ampliar a oferta de energia e modernizar a rede Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/06/2025 - 15h54 (Atualizado em 18/06/2025 - 15h54 )

Uma audiência pública em Macaé (RJ) abordou os problemas de energia elétrica no município. Realizada na Câmara de Vereadores, a reunião discutiu investimentos e planejamento da concessionária para ampliar a oferta de energia e modernizar a rede. Com a presença de autoridades e empresários, foram debatidos investimentos de 40 bilhões de dólares para os próximos cinco anos, visando melhorias no setor energético local.