Aumento de casos de estupro de crianças e adolescentes preocupam as autoridades Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 mostram um aumento de 90,5% nos casos desde 2011 Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/08/2025 - 15h48 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h48 )

Os casos de estupro de vulneráveis em Campos dos Goytacazes (RJ) e no Brasil têm alarmado a sociedade. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 mostram um aumento de 90,5% nos casos desde 2011. A maioria das vítimas são crianças e adolescentes, muitas vezes abusadas por pessoas próximas. Especialistas destacam a importância da educação sexual nas escolas e da responsabilidade coletiva na proteção das crianças.