Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Aumento de casos de estupro de crianças e adolescentes preocupam as autoridades

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 mostram um aumento de 90,5% nos casos desde 2011

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Os casos de estupro de vulneráveis em Campos dos Goytacazes (RJ) e no Brasil têm alarmado a sociedade. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 mostram um aumento de 90,5% nos casos desde 2011. A maioria das vítimas são crianças e adolescentes, muitas vezes abusadas por pessoas próximas. Especialistas destacam a importância da educação sexual nas escolas e da responsabilidade coletiva na proteção das crianças.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.