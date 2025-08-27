Aumento de casos de estupro de crianças e adolescentes preocupam as autoridades
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 mostram um aumento de 90,5% nos casos desde 2011
Os casos de estupro de vulneráveis em Campos dos Goytacazes (RJ) e no Brasil têm alarmado a sociedade. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 mostram um aumento de 90,5% nos casos desde 2011. A maioria das vítimas são crianças e adolescentes, muitas vezes abusadas por pessoas próximas. Especialistas destacam a importância da educação sexual nas escolas e da responsabilidade coletiva na proteção das crianças.