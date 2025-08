Aumento do pedágio na Rodovia 124 gera insatisfação entre condutores Taxistas e motoristas que dependem da via para trabalhar sentem o impacto no bolso Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/08/2025 - 15h52 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h52 ) twitter

Condutores que trafegam pela Rodovia 124 na região dos Lagos estão insatisfeitos com o aumento do pedágio, que agora custa R$ 30,60 por eixo. Taxistas e motoristas que dependem da via para trabalhar sentem o impacto no bolso, especialmente nos fins de semana, quando o valor quase dobra. A concessionária justifica o reajuste como necessário para a manutenção da rodovia, mas usuários questionam a falta de melhorias visíveis.