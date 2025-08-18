Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Avanço do mar na Praia do Açu destrói casas e deixa moradores preocupados

A Defesa Civil interditou residências, mas muitos não têm para onde ir

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Em São João da Barra (RJ), a Praia do Açu enfrenta grave erosão costeira, destruindo casas e colocando famílias em risco. Moradores relatam a falta de ação do poder público. A Defesa Civil interditou residências, mas muitos não têm para onde ir. A situação se agravou após a construção do Porto do Açu. A prefeitura promete estudos para conter o avanço do mar, enquanto moradores buscam alternativas para segurança.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.