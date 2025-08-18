Avanço do mar na Praia do Açu destrói casas e deixa moradores preocupados A Defesa Civil interditou residências, mas muitos não têm para onde ir Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/08/2025 - 17h05 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h05 ) twitter

Em São João da Barra (RJ), a Praia do Açu enfrenta grave erosão costeira, destruindo casas e colocando famílias em risco. Moradores relatam a falta de ação do poder público. A Defesa Civil interditou residências, mas muitos não têm para onde ir. A situação se agravou após a construção do Porto do Açu. A prefeitura promete estudos para conter o avanço do mar, enquanto moradores buscam alternativas para segurança.