Avanço do mar na Praia do Açu destrói casas e deixa moradores preocupados
A Defesa Civil interditou residências, mas muitos não têm para onde ir
Em São João da Barra (RJ), a Praia do Açu enfrenta grave erosão costeira, destruindo casas e colocando famílias em risco. Moradores relatam a falta de ação do poder público. A Defesa Civil interditou residências, mas muitos não têm para onde ir. A situação se agravou após a construção do Porto do Açu. A prefeitura promete estudos para conter o avanço do mar, enquanto moradores buscam alternativas para segurança.