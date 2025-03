Avenida Alberto Lamego é cenário de riscos de atropelamento em Campos dos Goytacazes (RJ) Alunos e pedestres enfrentam perigos diários devido à imprudência de motoristas; mais de 500 atropelamentos em 2024 Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/03/2025 - 18h29 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h29 ) twitter

Na Avenida Alberto Lamego, em Campos (RJ), alunos e pedestres enfrentam riscos diários devido à imprudência de motoristas que ignoram a sinalização. A Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, com cerca de mil alunos, é diretamente afetada, pois muitos estudantes precisam atravessar a via para chegar à escola. Apesar de ofícios e tentativas de solução por parte da direção e do Grêmio Estudantil, a situação persiste.

Em 2024, mais de 500 pessoas foram vítimas de atropelamento na região, segundo o Hospital Ferreira Machado. A falta de respeito às leis de trânsito e a ausência de medidas efetivas de segurança continuam a ameaçar a segurança dos pedestres.