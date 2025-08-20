Baixa adesão em vacinação contra o rotavírus em Campos (RJ) preocupa autoridades Apenas 67% das crianças até 2 anos foram imunizadas, enquanto a meta é 95% Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/08/2025 - 16h05 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h05 ) twitter

A Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ) intensifica campanha para aumentar a cobertura vacinal contra o rotavírus, que está abaixo do recomendado. Apenas 67% das crianças até 2 anos foram imunizadas, enquanto a meta é 95%. A vacina previne gastroenterite grave, crucial para bebês. Pais são incentivados a atualizar a caderneta de vacinação nas unidades de saúde locais.