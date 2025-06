Baixa cobertura vacinal contra o vírus influenza tem gerado preocupação Em Cabo Frio, apenas 20% do público-alvo foi vacinado, com esforços sendo feitos em escolas para aumentar a cobertura Balanço Geral Interior RJ|Do R7 30/06/2025 - 17h23 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h23 ) twitter

Na Região dos Lagos (RJ), a vacinação contra o vírus influenza enfrenta baixa adesão, apesar dos estoques disponíveis. Em Cabo Frio, apenas 20% do público-alvo foi vacinado, com esforços sendo feitos em escolas para aumentar a cobertura. A desinformação e as fake news são apontadas como barreiras, destacando a importância de conscientizar grupos prioritários como idosos, crianças e gestantes sobre a segurança e eficácia das vacinas.