Baleia jubarte é atropelada por barco no litoral de Arraial do Cabo (RJ) O incidente, registrado por turistas, não causou danos à saúde do animal, e embarcação foi identificada e autuada

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/07/2025 - 16h46 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h46 ) twitter

