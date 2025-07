Bandido invade prédio e furta bicicleta que estava na garagem O crime ocorreu em 16 de julho, mas as imagens foram divulgadas recentemente Balanço Geral Interior RJ|Do R7 23/07/2025 - 14h23 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h23 ) twitter

Um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança furtando uma bicicleta em um condomínio no Parque Jardim Carioca, Guarus , subdistrito de Campos dos Goytacazes (RJ). O crime ocorreu em 16 de julho, mas as imagens foram divulgadas recentemente. O suspeito entrou no prédio pulando o muro e saiu com a bicicleta sem ser identificado. A administração do condomínio registrou um boletim de ocorrência, mas o autor ainda não foi localizado.