Bandidos assaltam posto de combustíveis no distrito de Laranjais
Criminosos chegaram de bicicleta, renderam o frentista e levaram cerca de R$ 750
Em Laranjais, distrito de Itaocara (RJ), um posto de combustíveis foi assaltado no último final de semana. Criminosos chegaram de bicicleta, renderam o frentista e levaram cerca de R$ 750. A polícia foi acionada, mas os suspeitos ainda não foram encontrados. As imagens de vigilância capturaram toda a ação, mostrando o frentista sendo ameaçado e os ladrões fugindo após o roubo. As gravações ajudarão nas investigações.