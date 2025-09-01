Logo R7.com
Bandidos assaltam posto de combustíveis no distrito de Laranjais

Criminosos chegaram de bicicleta, renderam o frentista e levaram cerca de R$ 750

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Em Laranjais, distrito de Itaocara (RJ), um posto de combustíveis foi assaltado no último final de semana. Criminosos chegaram de bicicleta, renderam o frentista e levaram cerca de R$ 750. A polícia foi acionada, mas os suspeitos ainda não foram encontrados. As imagens de vigilância capturaram toda a ação, mostrando o frentista sendo ameaçado e os ladrões fugindo após o roubo. As gravações ajudarão nas investigações.

