Bandidos assaltam posto de combustíveis no distrito de Laranjais Criminosos chegaram de bicicleta, renderam o frentista e levaram cerca de R$ 750 Balanço Geral Interior RJ|Do R7 01/09/2025 - 15h27 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h27 )

Em Laranjais, distrito de Itaocara (RJ), um posto de combustíveis foi assaltado no último final de semana. Criminosos chegaram de bicicleta, renderam o frentista e levaram cerca de R$ 750. A polícia foi acionada, mas os suspeitos ainda não foram encontrados. As imagens de vigilância capturaram toda a ação, mostrando o frentista sendo ameaçado e os ladrões fugindo após o roubo. As gravações ajudarão nas investigações.