Bandidos exibem armas pelas ruas de Guarus (RJ) Um vídeo divulgado nas redes sociais gerou medo entre os moradores e levou a Polícia Civil a abrir um inquérito Balanço Geral Interior RJ|Do R7 12/05/2025 - 16h14 (Atualizado em 12/05/2025 - 16h14 ) twitter

Um vídeo divulgado nas redes sociais, mostrando homens armados no bairro Parque Santa Rosa, em Guarus (RJ), gerou medo entre os moradores e levou a Polícia Civil a abrir um inquérito. O delegado Ronaldo Cavalcante confirmou que algumas pessoas no vídeo já foram identificadas como envolvidas com o tráfico de drogas. A polícia aguarda informações da SEAP (Secretaria do Estado de Administração Penitenciária) para cruzar dados sobre a saída temporária do Dia das Mães. A situação mostra a necessidade de ação das Forças de Segurança para combater a proliferação do tráfico na região. A reportagem do Balanço Geral continua acompanhando o caso.