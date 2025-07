Bandidos furtam unidade condensadora de ar-condicionado de loja no centro de Campos (RJ) A polícia recuperou parte do material em uma casa abandonada Balanço Geral Interior RJ|Do R7 16/07/2025 - 15h53 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h53 ) twitter

Em Campos dos Goytacazes (RJ), um furto de condensador de ar condicionado foi registrado por câmeras de segurança de uma loja no centro. Dois suspeitos agiram em plena luz do dia, desmontando o equipamento e transportando-o em um carrinho de supermercado. A polícia recuperou parte do material em uma casa abandonada, mas os responsáveis ainda não foram capturados.