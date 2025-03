Bicicletas como transporte essencial em Campos (RJ); conscientização no trânsito Cidade com grande frota de ciclistas reforça necessidade de cumprir leis de trânsito Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/03/2025 - 17h48 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h48 ) twitter

Com mais de 70 milhões de bicicletas em circulação - sexta maior frota mundial -, o Brasil vê em Campos dos Goytacazes (RJ) um exemplo do uso intensivo desse meio de transporte, tanto para trabalho quanto lazer. O crescimento no número de ciclistas, especialmente em regiões com deficiência no transporte público, trouxe também desafios quanto ao respeito à sinalização.

Infrações como circular em calçadas sem autorização ou desrespeitar sinais vermelhos têm sido frequentes, podendo levar a acidentes. O Código de Trânsito Brasileiro prevê multas para ciclistas e motociclistas que violam as normas. Autoridades locais reforçam a importância do uso de equipamentos de segurança e da conscientização para prevenir acidentes.