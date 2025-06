Bienal do Livro de Campos (RJ) registra bom movimento no primeiro final de semana do evento O evento, que vai até 8 de junho, oferece vários gêneros, incluindo literatura negra, HQs e romances

