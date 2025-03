Bons hábitos e hidratação são aliados na prevenção de cálculos renais Hidratação e alimentação equilibrada são essenciais para evitar o aumento de casos de cálculos renais, especialmente no verão Balanço Geral Interior RJ|Do R7 06/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h46 ) twitter

A prevenção e o tratamento de cálculos renais podem ser alcançados com mudanças simples no estilo de vida, como a ingestão adequada de água, a prática de exercícios físicos e uma dieta equilibrada. Pessoas que lidam com o problema, como Marinete, que convive com cálculos há 17 anos, destacam a importância do acompanhamento médico.

Especialistas explicam que a formação de pedras nos rins está ligada a fatores como desidratação e dieta inadequada, e reforçam a necessidade de identificar as causas específicas.

Dados mostram um aumento de 30% nos casos durante o verão, alertando para a importância da hidratação e de hábitos saudáveis