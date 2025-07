Búzios On Festival: maior evento da história da cidade atraiu milhares de pessoas O festival ofereceu experiências além da música, como tirolesa, arena gamer e intervenções com robôs de LED Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/07/2025 - 17h16 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Búzios On Festival, realizado no último final de semana, foi considerado o maior evento da história de Armação dos Búzios (RJ). O festival atraiu milhares de pessoas e ofereceu experiências além da música, como tirolesa, arena gamer e intervenções com robôs de LED. Destaque para a apresentação de Filipe Ret, que encantou o público com um show energético e hits cantados em coro.