Búzios (RJ) recebe 'Expresso do Consumidor' neste sábado (5)
Balanço Geral Interior RJ|Do R7
04/07/2025 - 16h11

Neste sábado (5), a Praça do INEFI em Búzios (RJ) será palco de uma grande ação social com o Expresso do Consumidor do Procon Estadual. O evento, das 9h às 13h, oferece orientação jurídica gratuita, atendimento técnico e serviços como emissão de documentos e agendamentos no DETRAN. A iniciativa visa facilitar o acesso a serviços essenciais para os moradores de Armação dos Búzios e região.