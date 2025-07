Búzios: van pega fogo e chamas atingem fiação elétrica Incêndio, controlado pelos bombeiros, não deixou feridos, mas comprometeu a rede elétrica local, suspendendo o fornecimento de energia por algumas horas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/07/2025 - 14h27 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h27 ) twitter

Uma van pegou fogo no final de semana em Armação dos Búzios, na estrada de Tucuns (RJ). O incêndio, controlado pelos bombeiros, não deixou feridos, mas comprometeu a rede elétrica local, suspendendo o fornecimento de energia por algumas horas. As autoridades ainda investigam a causa das chamas. A situação já foi normalizada, e ninguém estava no veículo no momento do incidente.