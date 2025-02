Cabo Frio (RJ) se prepara para o carnaval com expectativas de grande público e impacto na economia Quase um milhão de pessoas são aguardadas para a festa Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/02/2025 - 17h56 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h56 ) twitter

Com a chegada do carnaval, comerciantes e agentes de turismo de Cabo Frio e da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, se preparam para receber quase meio milhão de carros e milhares de foliões. A cidade, conhecida por suas atrações turísticas, se estrutura para oferecer passeios náuticos e centros de vendas populares, enquanto trabalha para melhorar a mobilidade urbana e garantir um evento seguro e organizado.

Estão previstas para a festa cerca de novecentas mil pessoas vindas de diversas regiões do país.