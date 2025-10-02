Cabo Frio (RJ) se prepara para réveillon otimista apesar de dificuldades financeiras

Cabo Frio (RJ) já se organiza para a queima de fogos do réveillon 2026, mesmo com as contas no amarelo. O evento será realizado com apoio de empresas privadas, garantindo a expectativa positiva entre comerciantes que se preparam para receber cerca de 750 mil turistas. A prefeitura ainda não divulgou detalhes, mas a esperança de uma festa bonita para os visitantes é grande entre os moradores.