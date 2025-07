Cabofriense vence o Olaria e encosta no G4 do campeonato carioca Com gols de Alex, a equipe venceu o Olaria por 2 a 1 no Estádio João Saldanha, em Maricá Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/07/2025 - 17h23 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h23 ) twitter

No Campeonato Carioca Série A2, o Cabofriense venceu o Olaria por 2 a 1 no Estádio João Saldanha, em Maricá. Com gols de Alex, a equipe subiu para o quinto lugar, aproximando-se do G4. Na última rodada, enfrentará o Duque de Caxias, enquanto torce por um tropeço do Resende para entrar no G4. A torcida está confiante para o confronto decisivo na Baixada Fluminense.