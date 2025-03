Cães farejadores auxiliam nas operações policiais, em Macaé Inaugurado há quase 2 anos, o Batalhão de Ações com Cães tem sido de grande importância Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/03/2025 - 21h53 (Atualizado em 10/03/2025 - 21h53 ) twitter

Inaugurado há quase 2 anos, o Batalhão de Ações com Cães, em Macaé, tem sido de grande importância para as operações policiais. Os animais ajudam a encontrar armas, drogas e pessoas. Pra isso, os cães precisam estar com o faro apurado.