Cães são encontrados em residência em Iguaba Grande (RJ) em condições insalubres
Sem abrigo temporário, os animais permanecem na casa, sendo alimentados por vizinhos
Em Iguaba Grande (RJ) , uma cena chocante de crueldade animal foi descoberta após denúncias de vizinhos. Cães foram encontrados mortos e em condições insalubres em uma residência no bairro Cidade Nova. A prefeitura, junto com bombeiros e polícia, realizou uma operação no local. Sem abrigo temporário, os animais permanecem na casa, sendo alimentados por vizinhos. A proprietária não foi localizada e a prefeitura aguarda autorização para remover os animais.