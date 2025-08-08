Câmeras de monitoramento ajudam polícia a prender homem com carro clonado
O veículo, clonado de um original de São Paulo, foi identificado graças à colaboração da população e à ação rápida da Polícia Civil
Em Campos (RJ), um carro clonado foi apreendido e o motorista preso em flagrante após denúncias e monitoramento por câmeras. O veículo, clonado de um original de São Paulo, foi identificado graças à colaboração da população e à ação rápida da Polícia Civil e do Centro de Controle Operacional. O secretário de segurança destacou a importância da tecnologia no combate ao crime, ressaltando a eficiência do sistema de monitoramento na identificação e apreensão de veículos ilegais.