Câmeras de monitoramento ajudam polícia a prender homem com carro clonado O veículo, clonado de um original de São Paulo, foi identificado graças à colaboração da população e à ação rápida da Polícia Civil Balanço Geral Interior RJ|Do R7 08/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h39 )

Em Campos (RJ), um carro clonado foi apreendido e o motorista preso em flagrante após denúncias e monitoramento por câmeras. O veículo, clonado de um original de São Paulo, foi identificado graças à colaboração da população e à ação rápida da Polícia Civil e do Centro de Controle Operacional. O secretário de segurança destacou a importância da tecnologia no combate ao crime, ressaltando a eficiência do sistema de monitoramento na identificação e apreensão de veículos ilegais.