Câmeras de segurança flagram furto em padaria de Rio das Ostras (RJ) O criminoso agiu rapidamente, ignorando a presença de clientes e câmeras, e ainda não foi identificado Balanço Geral Interior RJ|Do R7 17/06/2025 - 15h13 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h13 )

Uma padaria no bairro Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras (RJ), foi alvo de furto, com toda a ação capturada por câmeras de segurança. O criminoso agiu rapidamente, ignorando a presença de clientes e câmeras, e ainda não foi identificado. Dados do Instituto de Segurança Pública indicam 475 furtos na região este ano. A Polícia Civil investiga o caso, buscando identificar e localizar o suspeito.