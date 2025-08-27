Caminhão fica preso em buraco e causa congestionamento em Campos (RJ)
Equipes trabalham para resolver problema até o final do dia
Um caminhão ficou preso em um buraco na rua Sebastião Tavares, em Campos (RJ), causando congestionamento. Equipes da Águas do Paraíba trabalham para resolver o problema até o final do dia. O motorista não percebeu o buraco, que se abriu ao passar. Felizmente, não houve feridos, apenas danos materiais leves. A responsabilidade pelo incidente ainda está sendo investigada.