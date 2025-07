Campista bicampeã estadual de natação vai defender título no Rio de Janeiro Com um histórico de mais de 300 medalhas, ela treina intensamente sob a orientação de Jaci Sales Balanço Geral Interior RJ|Do R7 16/07/2025 - 16h25 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h25 ) twitter

Nicole, nadadora de 15 anos, compete no campeonato estadual de natação no Rio de Janeiro, representando o Flamengo. Com um histórico de mais de 300 medalhas, ela treina intensamente sob a orientação de Jaci Sales. Nicole já conquistou pratas e bronze no Campeonato Brasileiro e busca manter seu título estadual. A dedicação e disciplina são suas marcas, visando um futuro na seleção brasileira e nas Olimpíadas.