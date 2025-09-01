Campista de 16 anos mantém rotina de treinos para encarar novos desafios Ele se prepara para competições importantes, como a volta ciclística do ABC em São Paulo e o Campeonato Brasileiro no Paraná Balanço Geral Interior RJ|Do R7 01/09/2025 - 15h53 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Miguel do Nascimento, de 16 anos, é um talento emergente no ciclismo brasileiro. Com uma rotina intensa de treinos e estudos, ele se prepara para competições importantes, como a volta ciclística do ABC em São Paulo e o Campeonato Brasileiro no Paraná. Inspirado por seu pai, ex-ciclista e atual treinador, Miguel já conquistou o primeiro lugar na categoria juvenil em Campos, mostrando dedicação e foco em seu crescimento no esporte.