Campista de 16 anos mantém rotina de treinos para encarar novos desafios
Ele se prepara para competições importantes, como a volta ciclística do ABC em São Paulo e o Campeonato Brasileiro no Paraná
Miguel do Nascimento, de 16 anos, é um talento emergente no ciclismo brasileiro. Com uma rotina intensa de treinos e estudos, ele se prepara para competições importantes, como a volta ciclística do ABC em São Paulo e o Campeonato Brasileiro no Paraná. Inspirado por seu pai, ex-ciclista e atual treinador, Miguel já conquistou o primeiro lugar na categoria juvenil em Campos, mostrando dedicação e foco em seu crescimento no esporte.