Campista Felipe Brandão mantém ritmo intenso de treinos para encarar próximos desafios
Com passagens por grandes clubes, ele valoriza a preparação física e psicológica, contando com o apoio da família
Felipe Brandão, nadador experiente de 46 anos, intensifica seus treinos mesmo no frio, visando o Sul-Americano de 2026 no Rio de Janeiro. Com passagens por grandes clubes, ele valoriza a preparação física e psicológica, contando com o apoio da família. Brandão, que começou a nadar aos 4 anos devido a problemas respiratórios, continua competitivo e determinado a alcançar novos patamares na natação.