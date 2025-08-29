Campista Felipe Brandão mantém ritmo intenso de treinos para encarar próximos desafios Com passagens por grandes clubes, ele valoriza a preparação física e psicológica, contando com o apoio da família Balanço Geral Interior RJ|Do R7 29/08/2025 - 19h19 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h19 ) twitter

Felipe Brandão, nadador experiente de 46 anos, intensifica seus treinos mesmo no frio, visando o Sul-Americano de 2026 no Rio de Janeiro. Com passagens por grandes clubes, ele valoriza a preparação física e psicológica, contando com o apoio da família. Brandão, que começou a nadar aos 4 anos devido a problemas respiratórios, continua competitivo e determinado a alcançar novos patamares na natação.