Campista Yasmin Manhães conquista título de campeã brasileira de kickboxing Iniciando no esporte aos 10 anos para emagrecer, Yasmin encontrou no kickboxing uma paixão e uma válvula de escape Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yasmin Manhães, atleta de Campos (RJ), conquista o bicampeonato brasileiro de kickboxing na modalidade Kick Light até 60 kg. Iniciando no esporte aos 10 anos para emagrecer, Yasmin encontrou no kickboxing uma paixão e uma válvula de escape. Apesar das dificuldades financeiras e falta de patrocínio, ela segue determinada, com apoio da prefeitura de São João da Barra, e já se prepara para novos desafios no cenário nacional.