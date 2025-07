Campos: coreto da praça do Liceu segue interditado para obras desde 2023 O INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) cobra a prefeitura por restauração urgente, enquanto moradores lamentam a deterioração do patrimônio histórico Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/07/2025 - 17h26 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h26 ) twitter

O Coreto do Liceu, em Campos (RJ), interditado desde 2023 por problemas estruturais, enfrenta abandono e vandalismo. O INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) cobra a prefeitura por restauração urgente, enquanto moradores lamentam a deterioração do patrimônio histórico. A falta de manutenção e de projetos culturais na Praça Barão do Rio Branco agrava a situação, gerando críticas e preocupações sobre segurança e preservação.