Campos dos Goytacazes celebra 190 anos com reflexão sobre transformações urbanas

Campos dos Goytacazes comemora 190 anos de elevação à categoria de cidade com um balanço de suas profundas transformações urbanas e econômicas. Desde suas origens no século XVI até a transição da economia canavieira para a era do petróleo e gás, a cidade testemunhou mudanças que reconfiguraram sua paisagem cultural.

Enquanto a demolição de prédios históricos gera debates sobre preservação, a inauguração do novo Parque Ecológico - com 320 mil metros quadrados de área verde - representa o compromisso com um desenvolvimento urbano sustentável, equilibrando progresso e qualidade de vida para os campistas.