Campos (RJ): jovem de 17 anos se destacou na 80ª Prova Ciclística de São Salvador

Na 80ª Prova Ciclística de São Salvador, Pedro Areias, de 17 anos, conquistou o segundo lugar na categoria júnior. Com experiência em mountain bike, Pedro destacou a emoção de competir na prova mais antiga do Brasil, em sua cidade natal, Campos (RJ). Ele equilibra estudos online com uma rotina intensa de treinos e viagens. Pedro também celebrou a oportunidade de competir ao lado do multicampeão Henrique Avancini.