Campos (RJ) realiza cadastramento de artesãos para fortalecer mercado de trabalho O cadastramento inclui apresentação de trabalhos e visa direcionar políticas públicas eficazes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/08/2025 - 15h47 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h47 )

A Secretaria de Assistência Social de Campos dos Goytacazes (RJ) está cadastrando artesãos para fortalecer o mercado local. Com apenas 600 identificados, estudos sugerem que o número pode ultrapassar 5.000. O cadastramento inclui apresentação de trabalhos e visa direcionar políticas públicas eficazes. Elzy e Iuri são exemplos de como o artesanato transformou vidas, oferecendo renda e novas oportunidades.