Canais de irrigação recebem limpeza e obras de infraestrutura durante estiagem A limpeza e as obras são essenciais para mitigar a situação da crise hídrica de Campos (RJ) Balanço Geral Interior RJ|Do R7 17/07/2025 - 17h05 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h05 )

A redução do nível do Rio Paraíba do Sul compromete o abastecimento de água em Campos dos Goytacazes (RJ), afetando a agricultura local. A limpeza e obras de infraestrutura são essenciais para mitigar a situação. A seca prolongada e o uso de fertilizantes agravam o problema, enquanto as autoridades buscam soluções. Uma grande obra de R$ 76 milhões promete ser a redenção para a região, garantindo a manutenção dos canais e o fim da escassez de água.