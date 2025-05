Canais hídricos de Campos dos Goytacazes (RJ) sofrem impactos ambientais As ameaças climáticas têm prejudicado a agricultura, a pecuária e o meio ambiente Balanço Geral Interior RJ|Do R7 30/05/2025 - 17h19 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h19 ) twitter

A poluição e as mudanças climáticas ameaçam os canais hídricos de Campos dos Goytacazes (RJ), como o Rio Paraíba do Sul e as lagoas do Campelo e do Vigário, prejudicando a agricultura, a pecuária e o meio ambiente. Especialistas defendem soluções sustentáveis, como a proteção de áreas úmidas e a renaturalização de rios, além de educação ambiental e investimento em infraestrutura, para preservar esses ecossistemas e a identidade cultural da região.